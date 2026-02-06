“Ông trùm” Perez chỉ thị ngừng gia hạn Vinicius: Ngoại hạng Anh & Ả Rập vẫy gọi

“Ông trùm” Perez chỉ thị ngừng gia hạn Vinicius ngay sau khi chứng kiến những màn trình diễn thiếu thuyết phục và thái độ hời hợt của ngôi sao này trên sân cỏ. Quyết định cứng rắn từ vị chủ tịch quyền lực đánh dấu sự chấm dứt của một mối quan hệ từng được coi là biểu tượng tại Santiago Bernabeu. Cùng xoilac tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Giọt nước tràn ly tại Carlos Belmonte

Trận thua trước đội bóng nhược tiểu Albacete tại Cúp Nhà Vua vào cuối tháng 1 đã trở thành cột mốc đen tối nhất trong sự nghiệp của Vinicius tại Tây Ban Nha. Đây không chỉ đơn thuần là một thất bại về mặt tỷ số mà còn là bằng chứng cho sự rệu rã về tinh thần của dàn sao Los Blancos.

Màn trình diễn nhạt nhòa của số 7 trong đêm thảm họa

Tại sân vận động Carlos Belmonte, Vinicius Junior được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu kéo con tàu Real Madrid vượt qua cơn giông bão. Tuy nhiên, những gì người hâm mộ nhận được chỉ là những pha xử lý hỏng và sự thiếu tập trung đến kỳ lạ. Anh liên tục để mất bóng trong những tình huống đơn giản, gây áp lực ngược lại cho hàng phòng ngự đội nhà.

Sự bế tắc của tiền đạo người Brazil khiến hệ thống tấn công Real Madrid trở nên vô hại trước một đối thủ đang chơi tại giải hạng dưới. Những tiếng la ó từ chính các cổ động viên đi theo ủng hộ đội bóng đã bắt đầu xuất hiện trên khán đài. Họ không thể chấp nhận một ngôi sao nhận lương hàng chục triệu euro lại chơi bóng với một thái độ thiếu trách nhiệm như vậy.

Vinicius đã có trận đấu nhạt nhòa

Sự thất bại của HLV tạm quyền Álvaro Arbeloa và hệ quả tất yếu

Việc sa thải Xabi Alonso trước đó vài tuần đã đẩy Real Madrid vào thế chân tường, và Arbeloa được chọn để chữa cháy. Thế nhưng, vị huấn luyện viên tạm quyền này đã không thể kiểm soát được những cái tôi quá lớn trong phòng thay đồ, đặc biệt là Vinicius. Trong trận đấu với Albacete, những chỉ đạo chiến thuật từ ngoài đường biên dường như bị số 7 phớt lờ hoàn toàn.

Thất bại nhục nhã này chính là giọt nước tràn ly khiến Chủ tịch Florentino Perez mất sạch kiên nhẫn. Ông hiểu rằng nếu không có một biện pháp mạnh tay, đội bóng sẽ tiếp tục trượt dài trong khủng hoảng. Lệnh ngừng gia hạn hợp đồng được đưa ra ngay lập tức sau tiếng còi mãn cuộc như một bản án đanh thép dành cho ngôi sao người Brazil.

Florentino Perez và quyết định tàn nhẫn

Trong lịch sử lãnh đạo của mình, Florentino Perez chưa bao giờ ngần ngại loại bỏ những ngôi sao dù họ có tầm ảnh hưởng lớn đến đâu. Từ Raul Gonzalez, Iker Casillas cho đến Cristiano Ronaldo, tất cả đều phải rời đi khi giá trị đóng góp không còn tương xứng với kỳ vọng.

Sự tan vỡ của mối quan hệ “cha – con” tại Bernabeu

Perez từng coi Vinicius là dự án cá nhân thành công nhất của mình khi đưa anh về từ Flamengo lúc mới 18 tuổi. Vị chủ tịch này đã đứng ra bảo vệ cầu thủ Brazil trước mọi búa rìu dư luận trong những năm đầu anh chật vật tìm kiếm bàn thắng. Tình cảm đó giờ đây đã hoàn toàn đổ vỡ khi niềm tin bị phản bội bởi sự kiêu ngạo của cầu thủ.

Vinicius không còn là “cậu bé vàng” trong mắt Perez mà trở thành một trở ngại cho sự phát triển bền vững của CLB. Những yêu sách về lương bổng lên tới 30 triệu euro mỗi mùa trong bối cảnh phong độ chạm đáy là điều không thể chấp nhận được. “Ông trùm” ngành xây dựng Tây Ban Nha thà bán đi ngôi sao sáng nhất còn hơn để cấu trúc lương của đội bóng bị phá vỡ.

Mối quan hệ giờ đã thay đổi

Bài toán kinh tế

Hợp đồng hiện tại với Vinicius Junior có hiệu lực đến tháng 6 năm 2027, nghĩa là thời gian còn lại không còn quá dài. Nếu không đạt được thỏa thuận gia hạn trong năm nay, giá trị chuyển nhượng của anh sẽ sụt giảm nghiêm trọng vào năm tới. Perez là một nhà kinh tế tài ba, ông không cho phép tài sản của CLB bị mất giá một cách vô ích.

Việc rao bán Vinicius vào mùa hè 2026 là một bước đi chiến lược để thu về khoản ngân sách khổng lồ, dự kiến không dưới 150 triệu euro. Số tiền này sẽ được dùng để tái đầu tư vào những gương mặt mới, trẻ trung và khao khát cống hiến hơn. Real Madrid cần một cuộc thanh lọc máu để bắt đầu một chu kỳ thành công mới dưới thời một huấn luyện viên đẳng cấp thế giới sắp tới.

Kylian Mbappe và sự xung đột không thể hàn gắn trên sân cỏ

Sự hiện diện của Kylian Mbappe tại Bernabeu vốn được kỳ vọng sẽ tạo ra cặp bài trùng hủy diệt mọi hàng thủ. Tuy nhiên, thực tế sau hơn một mùa giải sát cánh lại cho thấy một kết quả hoàn toàn trái ngược và đầy thất vọng.

Hai hổ không chung một chuồng: Sai lầm chiến thuật của Real

Cả Vinicius và Mbappe đều có sở trường hoạt động bên hành lang cánh trái, nơi họ có thể phát huy tối đa tốc độ và kỹ thuật. Việc ép một trong hai phải bó vào trung lộ hoặc dạt sang cánh phải đã làm thui chột khả năng sát thủ của cả hai siêu sao. Sự chồng chéo về không gian di chuyển khiến các đợt tấn công của Real Madrid trở nên rối rắm và dễ bị bắt bài.

Không chỉ dừng lại ở vấn đề chuyên môn, sự cạnh tranh về tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ cũng khiến mối quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng. Những đường chuyền không được thực hiện, những cái nhìn đầy hằn học trên sân là minh chứng cho sự rạn nứt này. Perez nhận ra rằng ông buộc phải chọn một trong hai, và lựa chọn cuối cùng đã nghiêng về siêu sao người Pháp.

Vinicius và Mbappe đều rất xuất sắc

Cuộc đại phẫu đội hình lấy Mbappe làm trung tâm

Kylian Mbappe được định vị là gương mặt đại diện cho kỷ nguyên tiếp theo của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Để cầu thủ này tỏa sáng rực rỡ nhất, Real Madrid cần một hệ thống vệ tinh phù hợp thay vì một đối tác luôn tranh giành không gian như Vinicius. Việc đẩy số 7 đi sẽ giải phóng hành lang trái cho Mbappe, giúp anh trở lại với bản năng của một “quái vật” ghi bàn.

Các kế hoạch chuyển nhượng tiếp theo của Real sẽ tập trung vào việc tìm kiếm một tiền vệ sáng tạo và một cầu thủ chạy cánh phải thực thụ. Đội bóng cần những người sẵn sàng phục vụ cho lối chơi chung thay vì những cá nhân chỉ biết tỏa sáng một mình. Đây là bước đi cần thiết để cân bằng lại đội hình đã mất phương hướng quá lâu kể từ đầu mùa giải 2025-2026.

Ngoại hạng Anh hay Ả Rập Xê Út – Bến đỗ nào cho ngôi sao Brazil?

Dù phong độ tại Real Madrid sa sút, danh tiếng và đẳng cấp của Vinicius Junior vẫn khiến anh trở thành mục tiêu săn đón từ nhiều ông lớn. Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 hứa hẹn sẽ bùng nổ với sự xuất hiện của cái tên mang thương hiệu toàn cầu này.

Sức hút khó cưỡng từ các đại gia Premier League

Manchester City và Manchester United được cho là những đội bóng quan tâm sát sao nhất đến tình hình của Vinicius tại Madrid. Với tiềm lực tài chính hùng mạnh, các đội bóng Anh hoàn toàn có thể đáp ứng mức lương 30 triệu euro mà tiền đạo này mong muốn. Lối đá tốc độ và giàu thể lực tại Premier League cũng được đánh giá là rất phù hợp với phẩm chất của cầu thủ sinh năm 2000.

Nếu đến Etihad, Vinicius có thể trở thành mảnh ghép hoàn hảo dưới bàn tay nhào nặn của Pep Guardiola để thay thế cho những trụ cột luống tuổi. Ngược lại, tại Old Trafford, anh sẽ là biểu tượng mới cho cuộc phục hưng của “Quỷ đỏ” thành Manchester. Cạnh tranh tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh sẽ là cơ hội để Vinicius chứng minh rằng Perez đã sai khi ruồng bỏ mình.

Premier League là điểm đến hàng đầu của Vinicius

Mỏ vàng Trung Đông và tham vọng nâng tầm giải đấu Ả Rập

Bên cạnh châu Âu, các câu lạc bộ tại Saudi Pro League cũng đã sẵn sàng trải thảm đỏ để đón siêu sao người Brazil. Những lời đề nghị với mức lương không tưởng, có thể lên tới 100 triệu euro mỗi năm, đang được đặt lên bàn đàm phán.

Chính phủ Ả Rập Xê Út muốn đưa Vinicius trở thành đại sứ hình ảnh cho chiến dịch World Cup 2034 của họ. Sự góp mặt của anh sẽ giúp giải đấu này thu hút thêm hàng triệu người hâm mộ từ Nam Mỹ và khắp nơi trên thế giới. Đây sẽ là một cú sốc thực sự cho bóng đá đỉnh cao nếu ngôi sao đang ở độ chín sự nghiệp quyết định rời xa ánh đèn sân cỏ châu Âu.

Vinicius sẽ có rất nhiều tiền nếu đến Trung Đông

Phản ứng từ Madridistas và hồi kết của một kỷ nguyên

Sự kiên nhẫn từ các cổ động viên Real Madrid vốn dĩ rất mỏng manh, nhất là khi đội bóng không có được kết quả tốt. Vinicius từ một người hùng giờ đây đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ chính quê hương thứ hai của mình.

Người hâm mộ quay lưng với thái độ của ngôi sao số 1

Trên các diễn đàn mạng xã hội và các hội nhóm Madridistas, phong trào yêu cầu bán Vinicius đang lan rộng mạnh mẽ. Họ không chỉ thất vọng vì những pha hỏng ăn mà còn vì cách anh phản ứng với trọng tài và đối thủ thường xuyên gây thẻ phạt vô ích. Người hâm mộ Real Madrid cần một cầu thủ biết khiêm tốn và chiến đấu vì màu cờ sắc áo thay vì một ngôi sao chỉ mải mê xây dựng thương hiệu cá nhân.

Những đóng góp của Vinicius trong hai chức vô địch Champions League trước đó vẫn được ghi nhận, nhưng bóng đá không có chỗ cho sự gặm nhấm quá khứ. Trong mắt người hâm mộ tại thủ đô Madrid, chu kỳ với Vinicius đã khép lại sau trận thua Albacete. Họ sẵn sàng chào đón một cuộc thay đổi triệt để để đưa CLB trở lại vị thế vốn có.

Cuộc cách mạng trắng tại Bernabeu bắt đầu thực thi

Quyết định của Florentino Perez đối với Vinicius chỉ là phát súng khởi đầu cho một cuộc thanh trừng diện rộng tại Valdebebas. Nhiều cái tên không còn nằm trong kế hoạch dài hạn cũng sẽ sớm phải tìm kiếm bến đỗ mới trong mùa hè này. Real Madrid đang chuẩn bị cho một sự lột xác toàn diện từ ban huấn luyện cho đến lực lượng cầu thủ trên sân.

Kỷ nguyên của những “Galacticos” thế hệ mới hoạt động thiếu gắn kết đang dần đi đến hồi kết để nhường chỗ cho một tập thể đoàn kết hơn. Vinicius Junior có thể sẽ là cái tên lớn nhất phải hy sinh, nhưng đó là cái giá phải trả cho sự thiếu ổn định.

Florentino Perez luôn sẵn sàng tạo ra Cách mạng

Lời kết

Tin tức về việc “Ông trùm” Perez chỉ thị ngừng gia hạn Vinicius là một minh chứng rõ nét nhất cho sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao tại Real Madrid. Khi tình yêu đã cạn và hiệu quả công việc không còn, sự chia ly là điều tất yếu phải xảy ra để cả hai tìm thấy lối thoát.